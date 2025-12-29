Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 13:07

В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы

Песков: в ЕС растет недовольство европейскими лидерами из-за поддержки Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В странах Евросоюза растет недовольство в отношении европейских лидеров, которые финансово поддерживают Украину, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, вряд ли у простых европейцев есть право «снести» своих руководителей, и потому им придется мириться с таким положением до следующих выборов, передает ТАСС.

То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно. И это недовольство растет. <…> Насколько европейские граждане могут кого-то «снести» до следующих выборов? Вряд ли у них есть такие права. Поэтому им, конечно же, придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз, — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства отметил, что нынешним руководителям стран Евросоюза придется нелегко на следующих выборах. По его словам, такой исход — это очевидный факт.

До этого немецкие СМИ писали, что более трети граждан Германии считают, что правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, вероятно, не доработает до окончания своего срока в 2029 году. Согласно исследованию, 37% респондентов оценивают шансы на сохранение альянса ХДС/ХСС и СДПГ у власти как «очень маловероятные».

