Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде Осужденная за теракт Трепова не стала подавать кассационную жалобу на приговор

Осужденная за теракт Дарья Трепова не стала подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Трепова устроила взрыв в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Сообщается, что осужденная после апелляции заявила о планах обжаловать приговор в кассации. Однако, согласно документам, срок на подачу жалобы истек.

Теракт, в результате которого погиб Татарский и пострадали еще 52 человека, был совершен в кафе на Университетской набережной в апреле 2023 года. Трепова по заданию украинских спецслужб принесла на выступление военкора статуэтку со взрывчаткой. В январе прошлого года ее приговорили к 27 годам колонии, ее сообщника Касинцева — к одному году девяти месяцам за укрывательство преступницы после теракта.

Суд в Санкт-Петербурге постановил выплатить местной жительнице 150 тысяч рублей в качестве возмещения материального и морального ущерба по иску к Треповой, обвиненной в теракте, приведшем к гибели военкора Татарского. Также осужденной придется уплатить госпошлину в размере трех тысяч рублей.