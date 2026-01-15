Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:28

Проект российского препарата от импотенции в 1 млрд не дал результат

На разработку отечественного лекарства от импотенции из бюджета потратили 1 млрд рублей, но проект, стартовавший в 2016 году, так и не был завершен, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты. Ведомство направило материалы президенту Владимиру Путину и в Генпрокуратуру, попросив принять меры.

Разработка должна была базироваться на мускусе кабарги, для чего планировалось построить питомник в Горно-Алтайске и лабораторию в Подмосковье. Объекты собирались ввести в эксплуатацию в 2020 году, но сроки несколько раз сдвигали. В итоге питомник заработал лишь в июне 2024 года, а лаборатория по-прежнему не введена.

Аудит показал, что замкнутый цикл производства создать не удалось. Препарат разрабатывали на сырье, закупленном на рынке, а исследования проводили в частных клиниках. Мускус из питомника и права на препарат намерены передать частной компании АО «Брынцалов-А».

Ранее сексолог Екатерина Матвеева заявила, что силовые упражнения, такие как приседания и жим ногами, способствуют улучшению потенции у мужчин. По ее словам, такие тренировки запускают мощный анаболический отклик в организме, что положительно сказывается на выработке ключевых гормонов.

