Проект российского препарата от импотенции в 1 млрд не дал результат

На разработку отечественного лекарства от импотенции из бюджета потратили 1 млрд рублей, но проект, стартовавший в 2016 году, так и не был завершен, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты. Ведомство направило материалы президенту Владимиру Путину и в Генпрокуратуру, попросив принять меры.

Разработка должна была базироваться на мускусе кабарги, для чего планировалось построить питомник в Горно-Алтайске и лабораторию в Подмосковье. Объекты собирались ввести в эксплуатацию в 2020 году, но сроки несколько раз сдвигали. В итоге питомник заработал лишь в июне 2024 года, а лаборатория по-прежнему не введена.

Аудит показал, что замкнутый цикл производства создать не удалось. Препарат разрабатывали на сырье, закупленном на рынке, а исследования проводили в частных клиниках. Мускус из питомника и права на препарат намерены передать частной компании АО «Брынцалов-А».

