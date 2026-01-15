Гульчехра по-узбекски: курица, которая тает в сливочном соусе. Готовлю так, и простой ужин превращается в праздник

Это блюдо появилось на столе как эксперимент, а ушло в историю семьи как мастхэв уютного ужина. Нежная, сочная курица в бархатном сливочно-чесночном соусе обладает магическим свойством — исчезать с тарелок первой, оставляя после себя только восторженные взгляды.

Курицу (1 кг бедер, голеней или филе) промываю, обсушиваю и нарезаю на средние куски. Три-четыре крупные луковицы нарезаю тонкими полукольцами.

В сковороде или казане с толстым дном хорошо разогреваю растительное масло. Обжариваю лук до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавляю курицу и обжариваю вместе с луком на сильном огне 7–10 минут до появления румяной корочки.

Готовлю основу для соуса: в отдельной миске тщательно размешиваю 2 ст. л. муки в 150 мл молока комнатной температуры, чтобы не осталось ни одного комочка.

Вливаю молочно-мучную смесь к курице. Добавляю 10 ст. л. сметаны (около 200 г), 10 измельченных зубчиков чеснока, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. сахара и соль по вкусу. Аккуратно все перемешиваю.

Накрываю крышкой, уменьшаю огонь до минимума и томлю около 30 минут, пока курица не станет полностью мягкой, а соус не загустеет. За 2–3 минуты до готовности добавляю крупно нарезанный пучок свежего укропа.

Подаю гульчехру горячей. Идеально сочетается с рассыпчатым рисом, но еще вкуснее — с мягким лавашом или лепешкой, в которую можно макать, собирая невероятно вкусный соус.

