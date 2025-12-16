В аэропорту популярного курорта образовались огромные очереди из-за шпионов

В международном аэропорту Бангкока Суваннапхум образовались длинные очереди на паспортном контроле из-за поиска камбоджийских шпионов и иностранных наемников, рассказала РИА Новости россиянка Полина. По ее словам, без обратных билетов могут не впустить в страну.

Сейчас длинные очереди вызваны не наплывом туристов из Китая, а увеличением времени проверки на паспортном контроле из-за мер по выявлению камбоджийских шпионов и иностранных наемников, — сказала Полина.

Полина, прилетевшая в Бангкок из Москвы, отметила, что офицеры иммиграционной службы теперь проверяют каждого пассажира по 10–20 минут вместо обычных трех-пяти минут. Она сама прошла через длительную беседу на паспортном контроле. Несмотря на то, что она въезжала по безвизу на две недели для отдыха и встречи с друзьями, у нее оказался десятилетний паспорт со старыми тайскими визами, что вызвало дополнительные вопросы.

