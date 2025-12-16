Новый год-2026
В аэропорту популярного курорта образовались огромные очереди из-за шпионов

В аэропорту Бангкока образовались длинные очереди из-за поиска шпионов

В международном аэропорту Бангкока Суваннапхум образовались длинные очереди на паспортном контроле из-за поиска камбоджийских шпионов и иностранных наемников, рассказала РИА Новости россиянка Полина. По ее словам, без обратных билетов могут не впустить в страну.

Сейчас длинные очереди вызваны не наплывом туристов из Китая, а увеличением времени проверки на паспортном контроле из-за мер по выявлению камбоджийских шпионов и иностранных наемников, — сказала Полина.

Полина, прилетевшая в Бангкок из Москвы, отметила, что офицеры иммиграционной службы теперь проверяют каждого пассажира по 10–20 минут вместо обычных трех-пяти минут. Она сама прошла через длительную беседу на паспортном контроле. Несмотря на то, что она въезжала по безвизу на две недели для отдыха и встречи с друзьями, у нее оказался десятилетний паспорт со старыми тайскими визами, что вызвало дополнительные вопросы.

Ранее в турецкой Аланье 35-летняя россиянка Ксения из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль из-за своего поведения. Девушка держала загранпаспорт во рту, когда подошла ее очередь на досмотр, сотрудники таможни отказали ей в проверке документов.

