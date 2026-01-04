Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 23:37

Ажиотажный спрос на продукты зафиксирован в Венесуэле

РИАН: венесуэльцы начали массово скупать консервы и яйца

Куриные яйца Куриные яйца Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На фоне сообщений о военных действиях США в Венесуэле жители страны массово бросились скупать продукты первой необходимости, сообщает корреспондент РИА Новости. В магазинах образовался ажиотажный спрос на отдельные товары, которые стремительно исчезают с полок, включая консервы и яйца.

Представитель агентства, посетив несколько торговых точек в штате Ла-Гуайра, лично убедился в сложившейся ситуации. Продавцы подтвердили, что наибольшим спросом у населения пользуются яйца и рыбные консервы, в особенности тунец и сардины. В воскресенье покупатели, заходя в магазины, первым делом интересовались именно этими позициями, однако во многих местах они уже были распроданы.

Рыбные консервы традиционно являются популярным и доступным продуктом в Венесуэле и регионе в целом. Однако текущий ажиотаж явно выходит за рамки обычных покупок, отражая тревогу населения на фоне резкой эскалации политического кризиса.

Эту информацию подтверждает газета The New York Times. По данным издания, по всей Венесуэле выстроились очереди в супермаркеты после новостей об авиаударах и задержании президента Николаса Мадуро. В Каракасе, несмотря на закрытие многих точек, у открытых магазинов собирались десятки человек. Помимо консервов и яиц, люди активно запасались водой, мукой, сыром и предметами гигиены.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес рассказал, что США под предлогом борьбы с наркотрафиком в Венесуэле создают условия для доступа своих нефтяных компаний к венесуэльской нефти. Политик подчеркнул, что в республике нет масштабных наркоплантаций, это делает обвинения в адрес Каракаса безосновательными.



Венесуэла
продукты
ажиотаж
очереди
