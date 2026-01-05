Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 09:51

Назван самый популярный город в мире среди туристов

Звание самого посещаемого города мира завоевал Бангкок

Храм Изумрудного Будды в Бангкоке Храм Изумрудного Будды в Бангкоке Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бангкок в 2025 году принял рекордное количество иностранных туристов — 30,3 млн человек, заняв первое место в мировом рейтинге по посещаемости, передает CNN. Для сравнения, в 2024 году город посетили 32,4 млн гостей.

В прошлом году Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал существенный прирост туристического потока: количество иностранных гостей выросло на 10%. Примечательно, что три из пяти наиболее посещаемых городов расположены в Азии.

Лондон обогнал все европейские города по посещаемости, приняв 22,7 млн туристов за 2025 год. В мировом рейтинге столица Великобритании оказалась на третьем месте.

Париж, который пять лет подряд возглавлял общий список лучших городов мира, по количеству туристов занял лишь девятое место, приняв 18,3 млн гостей. Среди 10 наиболее посещаемых городов мира оказались Дубай, Стамбул и Мекка.

Ранее сообщалось, что в 2025 году жители России активно выбирали направления для внутреннего туризма. Согласно заявлению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, наиболее популярными стали Москва и Краснодарский край. Второе место занял Санкт-Петербург, а Северный Кавказ вошел в тройку лидеров. Среди видов туризма особенно выделился автотуризм, который занял более 30% общего трафика.

Бангкок
туристы
курорты
рейтинги
