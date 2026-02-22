Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 17:25

Корабль с туристами затонул на Тортуге

Один человек погиб при затоплении туристического судна на Галапагосских островах

Галапагосские острова Галапагосские острова Фото: Reinhard Kaufhold/dpa-Zentralbild/Global Look Press
В заливе Тортуга на Галапагосских островах Эквадора затонуло туристическое судно, передает Xinhua со ссылкой на ВМС республики. Один человек погиб, еще 28 пострадали.

Инцидент произошел в пятницу, 20 февраля. В ходе спасательной операции были обнаружены пассажиры затонувшего судна, которым незамедлительно предоставили медицинскую помощь.

Капитан и владелец судна погиб. Его тело было обнаружено через три часа после начала поисков.

Ранее сообщалось, что у берегов Филиппин затонул межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек. Судно следовало из Замбоанги к южному острову Джоло. В результате инцидента погибли 13 человек. По предварительной информации, причиной затопления стали технические проблемы парома.

До этого сообщалось, что в регионе Тетуан на севере Марокко автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей. Во время поисковых работ на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек, трое из которых — дети в возрасте двух, 12 и 14 лет. Еще один пассажир числится без вести пропавшим.

Эквадор
корабли
кораблекрушение
погибшие
пострадавшие
пассажиры
