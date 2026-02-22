Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 18:16

Сын Золотовицкого показал уникальные семейные кадры на сороковины отца

Сын Золотовицкого Алексей опубликовал архивное видео на 40 дней со смерти отца

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Сын Игоря Золотовицкого Алексей на 40-й день со смерти отца опубликовал в соцсети «ВКонтакте» трогательные архивные видео его семьи. Наследник ректора Школы-студии МХАТ выложил подборку семейных кадров, на которых запечатлен с отцом в детстве.

40 дней. Уверен, сейчас папа где-то с друзьями ест и спит на воде, — написал Алексей Золотовицкий.

На кадрах Золотовицкий предстает без бороды и в непривычном для поклонников образе. Многие комментаторы признались, что с трудом узнали в этом домашнем видео известного актера и театрального деятеля.

Золотовицкий скончался 16 января на 65-м году жизни в результате тяжелой болезни. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Наследство будут делить супруга Вера, сыновья Алексей и Александр.

Ранее сообщалось, что Московский художественный театр имени А. П. Чехова принял решение сохранить в репертуаре все спектакли с участием Золотовицкого. Роли заслуженного артиста России будут исполнять его ученики. Единственным исключением станет спектакль «Дом» режиссера Сергея Пускепалиса. Эта постановка 2011 года была создана специально для Золотовицкого.

