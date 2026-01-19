Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:23

В МХТ им. Чехова раскрыли судьбу спектаклей, в которых играл Золотовицкий

МХТ им. Чехова сохранит в репертуаре все спектакли, в которых играл Золотовицкий

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московский художественный театр имени А. П. Чехова принял решение сохранить в репертуаре все спектакли с участием недавно ушедшего из жизни ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, сообщил ТАСС заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник. Роли заслуженного артиста России будут исполнять его ученики.

По словам Верника, это решение имеет глубокий символический смысл. Он отметил, что Золотовицкий как педагог всегда поддерживал тесную творческую связь со своими воспитанниками в театре.

Осенью, еще при жизни Золотовицкого, на его роли в постановках «Самоубийца» и «Сирано де Бержерак» были введены Павел Ворожцов и Армэн Арушанян соответственно. В спектакле «Винни-Пуховские чтения» Игоря Яковлевича также заменит один из его учеников, — пояснил Верник.

Единственным исключением станет спектакль «Дом» режиссера Сергея Пускепалиса. Эта постановка 2011 года была создана специально для Игоря Золотовицкого. В театре решили, что замены ему в этом спектакле быть не может.

Ранее стало известно, что в финале сериала «Улица Шекспира» герою ректора Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому устроили торжественные похороны и показали склеп. Поклонники после смерти актера заговорили о том, что финальная работа оказалась пророческой.

МХТ имени Чехова
МХАТ
спектакли
театры
артисты
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
«Лютое средневековье»: киевлянка о жизни в столице при свете костров
В Петербурге озаботились ценами на проезд в метро
«Великолепно!»: британцы окунулись в прорубь в Москве и пришли в восторг
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.