В МХТ им. Чехова раскрыли судьбу спектаклей, в которых играл Золотовицкий МХТ им. Чехова сохранит в репертуаре все спектакли, в которых играл Золотовицкий

Московский художественный театр имени А. П. Чехова принял решение сохранить в репертуаре все спектакли с участием недавно ушедшего из жизни ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, сообщил ТАСС заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник. Роли заслуженного артиста России будут исполнять его ученики.

По словам Верника, это решение имеет глубокий символический смысл. Он отметил, что Золотовицкий как педагог всегда поддерживал тесную творческую связь со своими воспитанниками в театре.

Осенью, еще при жизни Золотовицкого, на его роли в постановках «Самоубийца» и «Сирано де Бержерак» были введены Павел Ворожцов и Армэн Арушанян соответственно. В спектакле «Винни-Пуховские чтения» Игоря Яковлевича также заменит один из его учеников, — пояснил Верник.

Единственным исключением станет спектакль «Дом» режиссера Сергея Пускепалиса. Эта постановка 2011 года была создана специально для Игоря Золотовицкого. В театре решили, что замены ему в этом спектакле быть не может.

Ранее стало известно, что в финале сериала «Улица Шекспира» герою ректора Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому устроили торжественные похороны и показали склеп. Поклонники после смерти актера заговорили о том, что финальная работа оказалась пророческой.