В Европе готовятся подложить Трампу свинью

Глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге планирует заморозить ратификацию торгового соглашения Евросоюза с Соединенными Штатами, сообщили в Bloomberg со ссылкой на евродепутата. По информации издания, в ЕП намерены взять паузу до тех пор, пока не прояснится ситуация с торговой политикой американского президента Дональда Трампа.

Ланге на экстренном совещании отметил, что выступит с инициативой о заморозке «до получения всесторонней правовой оценки и четких обязательств со стороны США». Известно, что упомянутое соглашение было заключено в августе 2025 года и предполагало ввод 15% пошлин на европейские товары, ввозимые в Соединенные Штаты.

Ранее Верховный суд США постановил, что Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.

В ответ президент раскритиковал решение суда и назвал его позорным. Глава Белого дома также отметил, что вынесенный органом вердикт не отменяет сами торговые барьеры.