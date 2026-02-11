СВР рассекретила отчет Курчатова об ошибке гитлеровских ученых СВР: Курчатов нашел ошибку немецких ученых в области атомной энергии в 1945 году

Советский академик Игорь Курчатов летом 1945 года выявил серьезную ошибку немецких ученых в области атомной энергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные СВР документы. Научный руководитель советского атомного проекта обратил внимание на неверные расчеты физика Вальтера Боте, сделанные в 1941–1942 годах.

Ошибка, касавшаяся поглощения нейтронов в графите, убедила гитлеровских физиков в невозможности использования графита в качестве замедлителя, что заставило их сосредоточиться на гораздо более сложном и дорогом пути с использованием тяжелой воды. Пока немецкие атомщики тратили время на тупиковые или замедленные из-за нехватки ресурсов исследования, Курчатов уже выстраивал стратегию советского проекта, учитывая промахи конкурентов.

Помимо теоретических просчетов, немецкая программа столкнулась с технологическим тупиком в вопросах обогащения урана. Курчатов указывал, что из-за ориентации на тяжелую воду, производство которой было парализовано атаками союзников в Норвегии, создание немецкой бомбы стало невозможным.

Работы по получению урана-235 проводились довольно интенсивно <…>, но не выходили из рамок лабораторного исследования и не давали перспектив получения этого вещества в больших количествах, — констатировал академик.

