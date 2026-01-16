Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:33

В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны

Историк Артизов: поляки мешали СССР предотвратить Вторую мировую войну

ВОВ ВОВ Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Польша мешала переговорам СССР с Великобританией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну, заявил в беседе с РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По словам историка, причастность поляков подтвердили материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа.

По его словам, после взятия Парижа в 1940 году нацисты вывезли французские архивы в Германию. После ВОВ эти материалы вместе с немецкими архивными фондами оказались на территории СССР.

Среди них оказались документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против [Адольфа] Гитлера. Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки, — рассказал Артизов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Германия не очень любит Польшу, отобравшую у нее часть территории по итогам Второй мировой войны. По словам парламентария, Берлин не простил Варшаву и хочет вернуть утраченное.

Вторая мировая война
Германия
Польша
Адольф Гитлер
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию
Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей
Россиянам рассказали, куда отправиться вместо Мальдив
Киевские власти заявили о риске расселения части жилых домов из-за блэкаута
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.