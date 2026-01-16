Польша мешала переговорам СССР с Великобританией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну, заявил в беседе с РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По словам историка, причастность поляков подтвердили материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа.

По его словам, после взятия Парижа в 1940 году нацисты вывезли французские архивы в Германию. После ВОВ эти материалы вместе с немецкими архивными фондами оказались на территории СССР.

Среди них оказались документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против [Адольфа] Гитлера. Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки, — рассказал Артизов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Германия не очень любит Польшу, отобравшую у нее часть территории по итогам Второй мировой войны. По словам парламентария, Берлин не простил Варшаву и хочет вернуть утраченное.