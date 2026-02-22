Стало известно, что мешает огнеборцам потушить крупный пожар в Москве Огнеборцы не могут справиться с крупным пожаром в Москве из-за ветра

В Москве на улице Образцова продолжается тушение крупного пожара, из-за ветра огонь распространяется по кровле строения, сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте пожара произошло обрушение гардины на площади 10 погонных метров.

Из-за погодных условий на кровле здания происходит интенсивное распространение огня, — пояснил собеседник агентства.

Ситуацию усугубляет крайне сильное задымление, которое мешает работе пожарных расчетов в очаге возгорания. Они продолжают борьбу с огнем, пытаясь локализовать возгорание, несмотря на сильные порывы ветра. Информация о пострадавших и причинах инцидента в данный момент уточняется специалистами.

По предварительной информации, рядом с местом пожара располагается банный СПА-комплекс Siberia, принадлежащий бизнес-коучу и блогеру Дмитрию Портнягину. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с задымлением, один из авторов видео предположил, что огонь полностью уничтожил деревянную крышу.

До этого пять человек погибли во время пожара в частном доме в Благовещенске. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли тела двоих мужчин и трех женщин.