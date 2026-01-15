Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:30

Водитель скончался прямо за рулем автобуса с пассажирами

Водитель автобуса в Кемерово скончался за рулем во время рейса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кемерово водитель автобуса умер прямо за рулем во время движения по маршруту, сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс». Скончавшемуся мужчине был 61 год. Точная причина его смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Пассажиры общественного транспорта в результате этого происшествия не пострадали. По словам очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шахтеров рядом с торговым центром «Рио».

Ранее в Красногвардейском районе Крыма рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Симферополь — Джанкой, съехал в кювет и опрокинулся. Происшествие случилось днем 15 января в районе села Знаменка. В результате аварии пострадали пять человек.

До этого новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, который сломался в сильный мороз. Транспортное средство следовало из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров. В сотрудничестве с администрацией их всех разместили в придорожном кафе, а автобус отбуксировали на парковку.

В Москве на Дмитровском шоссе 11 января столкнулись два пассажирских транспортных средства. Автобус маршрута № 591 совершил наезд на стоящий электробус. В результате удара повреждения получили лобовые стекла, фары и кузова обоих транспортных средств.

