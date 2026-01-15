Водитель скончался прямо за рулем автобуса с пассажирами Водитель автобуса в Кемерово скончался за рулем во время рейса

В Кемерово водитель автобуса умер прямо за рулем во время движения по маршруту, сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс». Скончавшемуся мужчине был 61 год. Точная причина его смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Пассажиры общественного транспорта в результате этого происшествия не пострадали. По словам очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шахтеров рядом с торговым центром «Рио».

