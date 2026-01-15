Куда вложить деньги в 2026-м, чтобы они приносили прибыль: все варианты

Эпоха «купил и забыл» для инвесторов, возможно, окончательно ушла в прошлое. В 2026 году сохранение денег потребует не меньшей смекалки, чем их зарабатывание. NEWS.ru рассказывает, какие активы смогут не только уберечь капитал от инфляции, но и принести реальный доход. Как отмечают эксперты, выбор стратегии зависит от цели, срока и готовности инвестора к риску.

Можно ли заработать на недвижимости

Плюсы и минусы вложений в жилье

По мнению экспертов, недвижимость была и остается одним из самых надежных активов в долгосрочной перспективе. Она рассматривается не только как защита капитала, но и как способ его приумножения, говорит NEWS.ru ипотечный брокер Ольга Лисицкая. «Из плюсов — это реальный актив, чья цена часто растет вместе с инфляцией, а также возможность получать регулярный арендный доход», — отмечает она.

Ликвидность (то есть способность актива быть быстро и легко проданным за живые деньги) правильно подобранных объектов, как считают аналитики, сохраняется даже в нестабильные времена. Однако, по их словам, этот инструмент имеет и минусы, главные из которых — высокий порог входа (цены на жилье сегодня очень высоки), а также необходимость учитывать расходы на налоги, ремонт и возможные простои. «Доходность недвижимости напрямую зависит от цены покупки, качества объекта и выбранной стратегии — доход с аренды либо прибыль с перепродажи. Под каждую стратегию свой объект», — продолжает Лисицкая.

Какое жилье лучше покупать

Рынок недвижимости, как отмечают участники, заметно повзрослел. Покупатель сегодня уже не гонится просто за метрами, отмечает в беседе с NEWS.ru член совета директоров «Мераком Девелопмент» Андрей Глушкин. Куда важнее стала концепция — архитектура, инженерия и сценарии жизни внутри. Хорошо спроектированный объект, подчеркивает он, воспринимается как долгосрочный актив, который не устареет морально через несколько лет. Такие дома, в которых реализованы энергоэффективные решения, комфортные планировки и качественные общественные пространства, по его мнению, легче продать или сдать, и они меньше теряют в цене в сложные периоды.

Сколько можно заработать на недвижимости

С точки зрения доходности в 2026 году инновационную недвижимость эксперты советуют рассматривать как спокойный, взвешенный инструмент для сохранения капитала и постепенного роста, а не для быстрой прибыли. «На этапе строительства можно заработать на увеличении стоимости, а после ввода объекта — получать стабильный арендный доход», — рассуждает Глушкин.

При этом, по словам управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, в 2026 году рынок может столкнуться со стагнацией или даже снижением инвестиционных объемов на 15–29% из-за сохраняющихся высоких процентных ставок и ослабления спроса. Арендная доходность в Москве, по его оценке, может сохраниться на уровне 4–5% годовых, а совокупная доходность с учетом роста стоимости в регионах — достигать 8–10%.

Самыми привлекательными, как отмечает эксперт, выглядят проекты с профессиональными управляющими компаниями в сегментах логистической недвижимости и арендного жилья. Там потенциальная доходность способна доходить до 18–20%. Ключевыми рисками Астафьев называет дальнейшее удорожание кредитов и снижение платежеспособного спроса, а средний срок окупаемости инвестиций, по его мнению, в текущих условиях может растянуться до 15–17 лет.

Можно ли сегодня заработать на банковских вкладах

Почему депозиты так популярны

Банковские вклады сохраняют популярность как консервативный инструмент. В 2024–2025 годах их привлекательность была особенно высока из-за рекордной ключевой ставки, когда прибыль доходила до 20–25% годовых, напоминает Ольга Лисицкая.

Среди ключевых преимуществ вкладов специалисты выделяют их надежность (за счет страхования государством сумм до 1,4 млн рублей), предсказуемость результата без рыночных колебаний, а также удобство для краткосрочных накоплений. Впрочем, у депозитов есть и существенные недостатки: доходность напрямую зависит от ключевой ставки и будет снижаться вместе с ней, на длинной дистанции вклады редко обгоняют инфляцию, а досрочное снятие средств обычно ведет к потере процентов. По сути, как резюмирует Лисицкая, вклад — это скорее инструмент для сохранения средств, а не для их реального приумножения.

Сколько можно заработать

Эксперты ждут дальнейшего снижения ставок. Астафьев предполагает, что средняя максимальная ставка в крупнейших банках может опуститься примерно до 14,5% на короткие сроки и до 13% на годовые вклады. Хотя формально эти цифры опережают официальную инфляцию, реальная доходность, по его оценке, с учетом роста цен составит лишь около 9%, что не полностью компенсирует снижение покупательной способности.

По словам руководителя продукта «Вклады» в компании «Сравни» Ильи Василькова, средний уровень ставок по вкладам сроком от 3 до 12 месяцев уже опустился ниже 15%. При этом средние ставки по годовым вкладам держатся вблизи 12-13%. «Сейчас вкладчикам можно рекомендовать зафиксировать выгодные ставки перед очередным возможным снижением ключевой ставки и последующей корректировкой депозитных ставок», — советует эксперт.

Как сегодня заработать на золоте

В чем плюсы и минусы драгметалла

По мнению аналитиков, золото продолжит оставаться классическим защитным активом и в 2026 году. В условиях нестабильности его активно приобретают как частные инвесторы, так и крупные игроки, включая центральные банки, стремящиеся диверсифицировать резервы, отмечает в беседе с NEWS.ru финансовый консультант Алия Шамилова.

Лисицкая напоминает, что инвестировать в золото можно разными способами — от покупки слитков и инвестиционных монет, которые подходят для долгосрочного владения, до открытия обезличенного металлического счета — это самый доступный и удобный вариант. К плюсам этого актива относят надежную защиту от девальвации и кризисов, возможность начать с небольших сумм и высокую ликвидность на мировом рынке.

Но даже у золота есть свои недостатки. Оно не приносит регулярного процентного дохода, а его цена подвержена значительным колебаниям. Физическое золото требует безопасного хранения, а при продаже слитка или монеты, которыми владели менее трех лет, может взиматься налог на доход, уточняет Лисицкая.

Сколько можно заработать

Несмотря на риски, потенциал роста сохраняется. По словам Астафьева, при благоприятном стечении геополитических факторов и смягчении денежно-кредитной политики в США цена на золото в 2026 году может приблизиться к уровню $5000 за унцию, что предполагает рост около 10% в долларовом выражении. Для российских инвесторов доходность в рублях может оказаться еще выше из-за возможной девальвации рубля.

При этом эксперт напоминает, что, даже несмотря на отмену НДС на слитки, расходы на спред и хранение могут составлять до 2% в год, а инвесторам всегда стоит учитывать риск коррекции после сильных подъемов.

Ярким примером высокой волатильности служат рекордные показатели 2025 года, когда цена на золото выросла на 73%, а на серебро — почти на 189%, что, по словам аналитиков, было вызвано сочетанием инвестиционного спроса и потребностей промышленности.

Выгодно ли покупать акции и облигации

В 2026 году на фондовый рынок может прийти больше денег, особенно в акции, считают эксперты. Этому поспособствует постепенное снижение ключевой ставки, а также новые технологии, которые помогут инвесторам проще управлять валютными рисками.

Алия Шамилова советует: покупать акции имеет смысл, только если вы готовы вкладывать деньги минимум на год и больше. Не нужно гоняться за одной «суперакцией», которая взлетит, говорит она. Лучше смотреть на общие тренды. Например, сейчас в фокусе компании, которые владеют сырьем (нефть, газ, металлы) и могут его продавать. Несмотря на то что цена бумаг часто скачет вверх-вниз, определенные возможности есть. Стоит присмотреться к надежным российским компаниям, особенно в сферах энергетики и IT, советуют аналитики.

Если же вы не готовы к таким резким колебаниям, то можно обратить внимание на облигации. Это более «спокойный» инструмент. Когда акции «лихорадит», государственные или корпоративные облигации, особенно с фиксированным процентом, могут дать стабильный и заранее известный доход, отмечает Васильков.

В этом смысле они похожи на улучшенную версию вклада: доходность часто выше, а принцип тот же — вы знаете, сколько и когда получите. Правда, здесь тоже есть небольшой риск, что компания, выпустившая облигации, не сможет по ним расплатиться, особенно если речь идет о бумагах с очень высоким процентом.

