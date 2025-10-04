Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 21:14

«Динамо» нашел нового председателя совета директоров

РБК: новым председателем совета директоров «Динамо» станет Александр Ивлев

Александр Ивлев Александр Ивлев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Динамо» планирует назначить советника группы компаний Б1 Александра Ивлева новым председателем совета директоров, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. По словам одного из них, кандидат хорош в бизнесе и маркетинге.

Ивлев обладает компетенциями в области корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса, — сказал источник.

Назначение произойдет после того, как 2 октября клуб объявил об уходе с этой должности Дмитрия Гафина, который возглавлял совет директоров с января 2024 года, а до этого входил в его состав.

В настоящее время 58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». Ранее он с 2017 года по декабрь 2020-го возглавлял наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее футболисты «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.

