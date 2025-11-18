Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:02

Стало известно, почему Украина не может получить деньги за продажу «Челси»

Украина не может получить деньги за «Челси» из-за спора Абрамовича с Джерси

Роман Абрамович Роман Абрамович Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Украина до сих пор не получила средства от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», так как российский бизнесмен Роман Абрамович ведет судебный спор с властями острова Джерси, передает The Guardian. Его имущество, оцениваемое примерно в $7 млрд, было конфисковано властями, и началось уголовное разбирательство.

Позднее суд признал действия Джерси неправомерными и обязал их компенсировать судебные расходы Абрамовича. Сумма от продажи «Челси» — 2,7 млрд фунтов — остается на счете Fordstam Абрамовича. Британское правительство обязалось создать фонд под руководством Пенроуза для распределения этих средств, но пока этого не сделано.

Абрамович владел лондонским футбольным клубом «Челси» на протяжении 19 лет — с 2003 по 2022 год. В мае 2022 года он продал клуб американскому предпринимателю Тодду Боэли. Сумма сделки составила $5,33 млрд. Причиной расставания Абрамовича с командой стали санкции, введенные правительством Великобритании.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Абрамович может вернуться в мир футбола и приобрести новый клуб. Червиченко считает, что Абрамович может купить как российский, так и зарубежный клуб. У него, по словам Червиченко, сохраняются деловые связи с Турцией. На данный момент неизвестно, планирует ли Абрамович покупку клуба.

Украина
Челси
Роман Абрамович
футбольный клуб
