Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче Лиги чемпионов. Встреча в Баку завершилась со счетом 2:2, принеся командам по одному очку.

Голы в составе хозяев поля забили Леандро Андраде на 29-й минуте и Марко Янкович с пенальти на 39-й минуте. Английская команда ответила точными ударами Эстевао на 16-й минуте и Алехандро Гарначо на 53-й минуте.

Обе команды теперь имеют в своем активе по семь очков после четырех сыгранных туров. В следующем матче «Карабах» встретится с итальянским «Наполи», а «Челси» примет «Барселону».

Ранее в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принял на своем поле мадридский «Реал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Это стало первым поражением испанского футбольного клуба в этом турнире.

До этого испанская «Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв на своем поле ПСЖ. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 2:1 в пользу французского клуба.