05 ноября 2025 в 05:06

Английский клуб прервал победную серию «Реала» в Лиге Чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Реал Мадрид» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принял на своем поле мадридский «Реал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Это стало первым поражением испанского футбольного клуба в этом турнире.

Единственный мяч на 61-й минуте забил Алексис Макаллистер, ассистировал ему Доминик Собослаи. Оба клуба теперь имеют на своем счету по девять очков.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» одержал уверенную победу над казахстанским «Кайратом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Алма-Ате, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

До этого испанская «Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв на своем поле ПСЖ. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 2:1 в пользу французского клуба.

Кроме того, азербайджанский «Карабах» одержал волевую победу над португальской «Бенфикой» в матче первого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Отмечается, что это первая в истории клуба победа после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов.

Ливерпуль
Реал Мадрид
Лига чемпионов
результаты
