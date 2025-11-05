Английский клуб прервал победную серию «Реала» в Лиге Чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Реал Мадрид» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принял на своем поле мадридский «Реал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Это стало первым поражением испанского футбольного клуба в этом турнире.

Единственный мяч на 61-й минуте забил Алексис Макаллистер, ассистировал ему Доминик Собослаи. Оба клуба теперь имеют на своем счету по девять очков.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» одержал уверенную победу над казахстанским «Кайратом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Алма-Ате, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

До этого испанская «Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв на своем поле ПСЖ. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 2:1 в пользу французского клуба.

Кроме того, азербайджанский «Карабах» одержал волевую победу над португальской «Бенфикой» в матче первого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Отмечается, что это первая в истории клуба победа после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов.