17 сентября 2025 в 09:03

«Карабах» одержал первую в истории клуба победу в Лиге чемпионов

ФК «Карабах» обыграл португальскую «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 3:2

Игроки ФК «Карабах» Игроки ФК «Карабах» Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Азербайджанский «Карабах» одержал волевую победу над португальской «Бенфикой» в матче первого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Отмечается, что это первая в истории клуба победа после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов.

В составе «Бенфики» отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис. У «Карабаха» мячи забили Леандро Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. В следующем туре команда из Азербайджана примет датский «Копенгаген», а «Бенфика» на выезде сыграет с английским «Челси».

Это был не тот результат, которого мы хотели. Мы очень хорошо начали игру, провели отличные 30 минут, но я чувствую, что то, как мы пропустили первый гол, немного выбило нас из колеи, — подчеркнул тренер «Бенфики» Бруну Лажи.

Ранее туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счетом 4:3 в матче третьего тура Серии А чемпионата Италии по футболу. Решающий гол был забит уже в компенсированное время. Напряженная борьба продолжалась до последней секунды.

