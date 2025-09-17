«Карабах» одержал первую в истории клуба победу в Лиге чемпионов ФК «Карабах» обыграл португальскую «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 3:2

Азербайджанский «Карабах» одержал волевую победу над португальской «Бенфикой» в матче первого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Отмечается, что это первая в истории клуба победа после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов.

В составе «Бенфики» отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис. У «Карабаха» мячи забили Леандро Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. В следующем туре команда из Азербайджана примет датский «Копенгаген», а «Бенфика» на выезде сыграет с английским «Челси».

Это был не тот результат, которого мы хотели. Мы очень хорошо начали игру, провели отличные 30 минут, но я чувствую, что то, как мы пропустили первый гол, немного выбило нас из колеи, — подчеркнул тренер «Бенфики» Бруну Лажи.

