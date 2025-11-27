Мбаппе устроил голеадорское представление в матче с «Олимпиакосом» Покер Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Олимпиакос» в матче ЛЧ

Французская звезда «Реала» Килиан Мбаппе продемонстрировал выдающуюся игру в матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:3 в гостевом матче. Нападающий оформил покер, поразив ворота соперника на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах встречи.

Однако греческая команда оказала серьезное сопротивление, трижды отыгрываясь. В составе «Олимпиакоса» отличились Чикиньо (8-я минута), Мехди Тареми (52-я минута) и Аюба Эль-Кааби (81-я минута).

«Реал» одержал на групповом этапе четвертую победу. Команда набрала 12 очков. В активе «Олимпиакоса» два очка. В следующем туре мадридцев ждет принципиальный домашний матч против «Манчестер Сити» 10 декабря. «Олимпиакос» же в этот же день попытается взять верх в Казахстане над местным «Кайратом».

