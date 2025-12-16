Новый год-2026
Суд встал на сторону Мбаппе в деле против ПСЖ

Французский суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе €61 млн компенсации

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фото: Anton Zaitsev/Global Look Press
Парижский суд обязал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выплатить своему бывшему капитану Килиану Мбаппе около €61 млн, передает RMC Sport из зала суда. Это компенсация за невыплаченные зарплаты и бонусы после ухода форварда в мадридский «Реал» на правах свободного агента в 2024 году.

После ухода Мбаппе Французская футбольная лига (LFP) обязала ПСЖ перечислить ему €55 млн, а в октябре апелляционная комиссия подтвердила это решение. Но парижане отказались выполнять постановление и подали ответный иск.

В ходе разбирательств в апреле 2025 года суд арестовал €55 млн на счетах команды в качестве «меры предосторожности». Но уже в мае суд принял сторону клуба и снял арест.

В ноябре 2025 года защита Мбаппе потребовала от ПСЖ €263 млн из-за отказа переквалифицировать его контракт, увольнения, давления и незадекларированной работы, а также за нарушение контракта. ПСЖ в ответ потребовал от игрока €440 млн за то, что он отклонил предложение «Аль-Хиляля» о переходе на €300 млн. Суд отклонил претензии ПСЖ в полном объеме и встал на сторону футболиста.

В ноябре Мбаппе продемонстрировал выдающуюся игру в матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:3 в гостевом матче. Нападающий оформил покер, поразив ворота соперника на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах встречи.

