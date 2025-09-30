«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов со счетом 5:0

Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над казахстанским «Кайратом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Алма-Ате, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Основной вклад в разгром соперника внес нападающий Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик. Французский форвард открыл счет на 25-й минуте, реализовав пенальти, а затем забил еще два мяча — на 52-й и 74-й минутах. Голы за «Реал» также забили Эдуардо Камавинга на 83-й минуте и Браим Диас в добавленное время.

Для казахстанского клуба этот матч стал историческим, так как он впервые играет в основном этапе Лиги чемпионов. В первом туре «Кайрат» уступил в гостях португальскому «Спортингу» со счетом 1:4. Из-за травм основных вратарей в воротах команды вновь появился 18-летний Шерхан Калмурза.

Мбаппе продолжает свою впечатляющую голевую серию, забивая в каждом матче за клуб и сборную с начала сентября. В следующем туре мадридский клуб встретится с туринским «Ювентусом», а «Кайрату» предстоит принять кипрский «Пафос».

Ранее главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин рассказал, что матч казахстанского ФК с мадридским «Реалом» стал историческим событием. По его признанию, фанатов ждал «большой футбольный праздник».