02 октября 2025 в 01:34

ПСЖ на последних минутах вырвал победу у «Барселоны» в матче ЛЧ

«Барселона» пропустила гол на 90-й минуте и проиграла ПСЖ во втором туре ЛЧ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испанская «Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв на своем поле ПСЖ. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 2:1 в пользу французского клуба.

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и собрала десятки тысяч зрителей. На 19-й минуте Ферран Торрес вывел хозяев вперед, но уже к концу первого тайма 19-летний Сенни Маюлу сравнял счет, забив свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Решающий мяч на 90-й минуте провел Гонсалу Рамуш, принеся парижанам победу. Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе ПСЖ, а со стороны «Барселоны» в заявке отсутствовал Рафинья, занявший недавно пятое место в голосовании за «Золотой мяч».

В следующем матче 21 октября парижане встретятся с немецким «Байером», тогда как «Барселоне» предстоит принять греческий «Олимпиакос». В других матчах тура «Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью 2:2, «Байер» разделил очки с ПСВ (1:1), а «Наполи» одолел «Спортинг» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» одержал уверенную победу над казахстанским «Кайратом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Алма-Ате, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

