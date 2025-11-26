День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 07:48

«Челси» всухую разгромил «Барселону» в матче пятого тура Лиги чемпионов

«Челси» обыграл «Барселону» со счетом 3:0 в матче общего этапа Лиги чемпионов

Эстеван Эстеван Фото: Jay Patel/Sports Press/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 3:0 в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщают организаторы. Голами на 55-й и 73-й минутах отметились Эстевао и Лиам Делап.

Автором автогола стал защитник «Барселоны» Жюль Кунде. Всего «Челси» набрал 10 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает 15-ю позицию. 9 декабря англичане на выезде сыграют с итальянской «Аталантой», а испанцы примут «Айнтрахт» из Германии.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халиджем».

До этого московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 16-го тура РПЛ. После этой игры «Краснодар» с 34 очками возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» с 31 баллом расположился на четвертой позиции в чемпионате.

матчи
футбол
Челси
Барселона
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому дали девять лет «строгача» за огромную взятку и лишили звания
«Больше этого делать не дадут»: в Раде раскрыли решение по Зеленскому
Фон дер Ляйен назвала основную тему переговоров с Рубио
В Чебоксарах беспилотники ударили по мирным жителям
Пользователи WhatsApp в России снова столкнулись с масштабным сбоем
В ГД предложили выплачивать дополнительные пособия одной категории россиян
Жители Запорожской области распродают квартиры по цене смартфона
В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время
Во Владивостоке школьник выстрелил из газового пистолета во время урока
Назван простейший способ сделать секс лучше
Собственникам квартир напомнили о новых требованиях и ограничениях
В России предложили ввести алименты для бывших жен, посвятивших себя семье
Точечные удары в ЛНР, провал украинской ПВО: новости СВО к утру 26 ноября
В России предложили закрыть деструктивные интернет-проекты
Какао рухнуло в цене на бирже: когда подешевеют шоколад и конфеты на полках
В Чебоксарах ограничили работу транспорта на фоне атаки БПЛА
«Челси» всухую разгромил «Барселону» в матче пятого тура Лиги чемпионов
Дмитриев одним словом ответил на слухи об утечке его разговора с Уиткоффом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 ноября
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.