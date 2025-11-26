«Челси» всухую разгромил «Барселону» в матче пятого тура Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Барселону» со счетом 3:0 в матче общего этапа Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 3:0 в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщают организаторы. Голами на 55-й и 73-й минутах отметились Эстевао и Лиам Делап.

Автором автогола стал защитник «Барселоны» Жюль Кунде. Всего «Челси» набрал 10 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает 15-ю позицию. 9 декабря англичане на выезде сыграют с итальянской «Аталантой», а испанцы примут «Айнтрахт» из Германии.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халиджем».

До этого московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 16-го тура РПЛ. После этой игры «Краснодар» с 34 очками возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» с 31 баллом расположился на четвертой позиции в чемпионате.