«Спартаку» грозят трансферные проблемы из-за санкций США У ФК «Спартак» могут быть проблемы с трансфером из-за санкций против ЛУКОЙЛа

Из-за включения ЛУКОЙЛа в санкционные списки США футбольный клуб «Спартак» из Москвы может столкнуться с трудностями при осуществлении трансферов, передает «Чемпионат.com». Это может оказать влияние на его деятельность.

По словам источника, банки, участвующие в трансферах, обязаны проверять санкционные списки в рамках комплаенса. Им грозит уголовное преследование, если они начнут проводить платежи в долларах или если у них есть деловые связи с США. Комплаенс — это система, которая контролирует и управляет рисками для обеспечения соблюдения законодательных норм, требований регуляторов и внутренних правил компании.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против российских нефтегазовых гигантов «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. В санкционный список также попали 34 дочерние компании этих корпораций.

До этого выяснилось, что страны Евросоюза планируют ввести новые санкции против ЛУКОЙЛа. По информации источника, у компании есть предприятия на территории Европы, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии.