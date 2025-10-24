Евросоюз уличили в разработке новых санкций против ЛУКОЙЛа Politico: в Евросоюзе разрабатывают новые санкции против ЛУКОЙЛа

Страны Евросоюза готовят новые ограничительные меры против российской компании ЛУКОЙЛ, сообщили в издании Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. Источник напомнил, что у предприятия есть объекты по всей Европе, в том числе НПЗ в Болгарии и Румынии.

Чиновник сообщил, что Брюссель работает над введением запрета на транзакции с ЛУКОЙЛом, — сообщили журналисты.

Ранее Министерство финансов США объявило о новых ограничениях для двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Правительство дало время бизнесу до 21 ноября 2025 года, чтобы свернуть все операции с подсанкционными предприятиями. Инвесторов обязали продать ценные бумаги компаний из своих портфелей.

Также заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что введение США блокирующих санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ не отразится на ценах топлива внутри России. По мнению специалиста, внутренний и внешний рынки функционируют как независимые экономические системы.