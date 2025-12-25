Врач предупредила о смертельной опасности купания в горячей воде при гриппе Врач-терапевт Махова: перегрев тела при гриппе может привести к смерти

Принимать горячую ванну при повышенной температуре небезопасно — это может нарушить терморегуляцию организма и создать чрезмерную нагрузку на сердце и сосуды, сообщила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что это может привести к обмороку и даже смерти.

Ваше тело уже работает в режиме перегрева, чтобы бороться с инфекцией. Горячая ванна создает внешний тепловой удар, мешая естественному процессу теплоотдачи. Вместо снижения температура может резко и опасно повыситься, что чревато осложнениями, — пояснила она.

Она также напомнила, что лихорадка является естественным защитным механизмом, но при температуре выше 38,5 градуса ее польза снижается, а риски растут. Ванна в этом случае только ослабляет иммунитет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что россияне массово жалуются на потерю слуха после гонконгского гриппа. По его информации, соответствующие сообщения поступают из разных регионов страны.