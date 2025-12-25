Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 09:17

Врач предупредила о смертельной опасности купания в горячей воде при гриппе

Врач-терапевт Махова: перегрев тела при гриппе может привести к смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Принимать горячую ванну при повышенной температуре небезопасно — это может нарушить терморегуляцию организма и создать чрезмерную нагрузку на сердце и сосуды, сообщила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что это может привести к обмороку и даже смерти.

Ваше тело уже работает в режиме перегрева, чтобы бороться с инфекцией. Горячая ванна создает внешний тепловой удар, мешая естественному процессу теплоотдачи. Вместо снижения температура может резко и опасно повыситься, что чревато осложнениями, — пояснила она.

Она также напомнила, что лихорадка является естественным защитным механизмом, но при температуре выше 38,5 градуса ее польза снижается, а риски растут. Ванна в этом случае только ослабляет иммунитет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что россияне массово жалуются на потерю слуха после гонконгского гриппа. По его информации, соответствующие сообщения поступают из разных регионов страны.

врачи
здоровье
общество
грипп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История празднования Нового года в России: от 1 сентября до 1 января
Женщине стало плохо на прощании с Лобоцким в театре Маяковского
В популярной у российских туристов стране готовились теракты
Хуснуллин раскрыл цель России на 2026 год по вводу нового жилья
Роспотребнадзор оценил предложение увеличить штрафы за навязывание допуслуг
Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы
«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера
ВС РФ ликвидировали несколько командиров ВСУ
Актер Дмитрий Журавлев поделился новогодними воспоминаниями из детства
Какие законы вступают в силу с 1 января 2026 года: главные изменения
«Талант неоспорим»: Соловьев о смерти основательницы РЕН ТВ Лесневской
Утки стали жертвами экологической катастрофы
Десятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян
«Не христианин»: в Ирландии оценили рождественское видео Зеленского
Автоюрист объяснил, можно ли признать сделку на автомобиль недействительной
Грабители на угнанном Chevrolet украли банкомат
Дрон ВСУ ударил по машине с ребенком в российском регионе
Аксенов раскрыл число сбитых над Крымом дронов ВСУ
«Предрешили свою судьбу»: депутат об обстреле ВСУ конвоя гумпомощи
Появились кадры загоревшегося БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.