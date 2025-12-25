История празднования Нового года в России: от 1 сентября до 1 января

Новый год, кажущийся нам сегодня таким привычным и вечным, прошел сложный путь трансформации: от языческих ритуалов до царских указов и советских директив. Ответ на вопрос, когда начали праздновать Новый год в России, не так прост, ведь у него было несколько календарных «дней рождения». Каждая эпоха накладывала свой отпечаток, создавая причудливую смесь традиций, которую мы сегодня и называем любимым праздником.

Славянское Новолетие: праздник в сентябре

До принятия христианства и еще несколько веков после славянский Новый год был жестко привязан к природному и сельскохозяйственному циклу. Он отмечался в день осеннего равноденствия, 22 марта, а с X века, после Крещения Руси, был официально перенесен на 1 сентября согласно византийской церковной традиции. Это было логичное время для подведения итогов: урожай уже собран, все работы завершены. Праздник назывался «Новолетие» и носил в первую очередь не развлекательный, а глубоко официальный характер. В Москве главные торжества проходили на Соборной площади Кремля. Патриарх и царь возглавляли торжественную службу, а царь выступал перед народом. Это был день уплаты податей и оброка, что, конечно, не добавляло ему всеобщей радости в современном понимании. Простые люди отмечали его скромно, с молитвами и застольем, но без привычных нам атрибутов вроде елки и подарков. Таким образом, славянский Новый год в сентябре был важной вехой в календаре, но его празднование сильно отличалось от сегодняшнего. Интересно, что отголоски этого праздника сохранились в церковной традиции, где 14 сентября (1 сентября по старому стилю) до сих пор отмечается начало индикта — церковного новолетия.

Указ Петра I: как в Россию пришел январь и елки

Кардинальный переворот в традиции празднования случился в 1700 году благодаря царю-реформатору Петру I. Стремясь приблизить Россию к Европе, он издал знаменитый указ «О праздновании Нового года». Согласно этому документу, летоисчисление теперь велось не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, а новогодний праздник переносился на 1 января. Царь не просто сменил дату, он детально прописал, как следует веселиться подданным. В указе предписывалось украшать улицы хвойными ветвями и деревьями, запускать фейерверки, палить из пушек и ружей, а знатным людям — украшать ворота своих домов сосновыми или можжевеловыми ветками. Именно с этого момента начинается история елки в России как публичного символа праздника. Богатые жители должны были поздравлять друг друга, а простому люду предписывалось «увеселять детей», катая их на санках с гор. Однако после смерти Петра многие его указы забылись, и широкое празднование Нового года приживалось медленно. Елка оставалась преимущественно уличным атрибутом, а главным зимним праздником для большинства населения еще долго оставалось Рождество. Лишь в XIX веке, благодаря немецкому влиянию и популярности в аристократических кругах, обычай наряжать рождественскую елку в доме постепенно распространился по всей стране, положив начало одной из самых любимых традиций.

Новый год в СССР: от запрета до главного праздника

После Октябрьской революции 1917 года история Нового года в России вновь сделала крутой вираж. Новое правительство перешло на григорианский календарь, из-за чего праздник стал приходиться на время Рождественского поста, что было неудобно для верующих. В 1920-е годы в рамках борьбы с религиозными предрассудками Рождество и поначалу попавший под раздачу Новый год были запрещены. Елка была объявлена «поповским» и «буржуазным» пережитком. Однако в народной памяти праздник сохранился. Перелом наступил в 1935 году, когда партийный деятель Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью с предложением вернуть детям зимний праздник, но уже не в «поповское» Рождество, а в честь наступления цивильного нового года. Инициатива была одобрена главой государства Иосифом Сталиным, и праздник был реабилитирован, но в совершенно новом, светском формате. Так началось второе рождение елки в России, но теперь это была советская елка — кремлевская, пионерская, украшенная красными звездами и символами социалистического труда. Праздник был идеологически переосмыслен: вифлеемская звезда на верхушке превратилась в пятиконечную кремлевскую, а вместо ангелов и пастухов елку украшали стеклянные космонавты, ракеты и фигурки рабочих.

Возрождение традиций: Дед Мороз, Снегурочка и советские елки

С возвращением праздника потребовались и новые, идеологически выверенные символы. Дед Мороз, известный еще по дореволюционным рождественским открыткам, был «трудоустроен» советской властью. Он лишился религиозного контекста и превратился в доброго волшебника, который дарит подарки всем детям. Его неизменной спутницей стала Снегурочка — уникальный персонаж, не имеющий аналогов в западной традиции, образ которой был взят из пьесы Александра Островского. Традиции Нового года в России обогатились проведением массовых утренников в детских садах и школах. Праздник стал поистине всенародным и одним из самых любимых. Обязательными атрибутами стали бой курантов, обращение главы государства к народу, шампанское под залп кремлевских орудий. Новый год стал островком сказки и семейного тепла, сакральным временем, когда чудеса казались возможными. Интересно, что именно в советское время сложился канонический образ Деда Мороза — в синей или красной шубе, отороченной белым мехом, с посохом и мешком подарков. А его резиденция в Великом Устюге была официально учреждена уже в постсоветское время, в 1999 году.

Современные традиции: от «Иронии судьбы» до салата оливье

Многие традиции Нового года в России, которые кажутся нам незыблемыми, сформировались именно в советскую эпоху и успешно перекочевали в современность. Яркий пример — просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», который стал таким же ритуалом, как и зажигание елочных гирлянд. Не менее важным атрибутом является праздничный стол, центральное место на котором занимает салат оливье. Его рецепт, конечно, претерпел изменения, но само название стало синонимом новогоднего застолья. Сегодня праздник вобрал в себя и дореволюционные рождественские мотивы, и советские привычки, и западные веяния вроде Санта-Клауса и адвент-календарей. Однако его суть осталась прежней — это время подведения итогов, семейного единения, надежд на лучшее и веры в чудо. Так, пройдя путь от славянского Новолетия до указа Петра Великого и советских экспериментов, история Нового года в России продолжается каждый раз, когда часы бьют двенадцать. Отдельного внимания заслуживает традиция написать желание на клочке бумаги, сжечь его под бой курантов, затем размешать пепел в бокале с шампанским и выпить его. Этот ритуал, несмотря на свою молодость, стал для многих неотъемлемой частью магии праздника. А такие песни, как «В лесу родилась елочка» и «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», стали настоящими новогодними гимнами, передающимися из поколения в поколение.

