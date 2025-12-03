Диетолог предостерегла от строгих диет перед Новым годом Диетолог Пичугина: предновогодние строгие диеты грозят сбоями в иммунной системе

Строгие диеты перед Новым годом могут вызвать нарушения в работе иммунной системы, заявила «Радио 1» диетолог Инна Пичугина. Она отметила, что для поддержания иммунитета зимой необходим разнообразный рацион с содержанием белков, жиров, пробиотиков и нутриентов.

Строительным материалом для антител, которые борются с вирусами, являются белки. Их источники — мясо, молочные продукты, яйца, рыба, а также бобовые, орехи и злаки. Кроме того, для работы клеток иммунной системы необходимы жиры, а также пробиотики, витамины и микроэлементы, — отметила Пичугина.

Она предупредила, что, помимо проблем с иммунитетом, строгие диеты грозят пищевыми срывами. Таким образом организм будет пытаться восполнить вызванный дефицит питательных веществ.

