Роспотребнадзор оценил предложение увеличить штрафы за навязывание допуслуг

Увеличение штрафов за навязывание дополнительных услуг поможет защитить потребителей, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Он отметил, что такая практика есть во многих сферах.

Теперь мы действительно полностью защищены от того, что встречалось в абсолютно разных сферах потребительского рынка. Мы с вами неоднократно видели, когда за нас проставляли галочки при покупке билетов, например на самолет, когда в квитанции за оплату ЖКХ нам какие-то услуги прописывали, которые мы в глаза не видели, с которыми никогда не соглашались, когда в банке нам какие-то страховки навязывают, — рассказал Павлов.

По его словам, подать жалобу за навязывание допуслуг можно двумя способами. Эксперт предлагает обращаться в Роспотребнадзор или решить вопрос через суд.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что в России ввели ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг без согласия потребителя. Как пояснил юрист, теперь продавцы обязаны получить от клиента письменное согласие, прежде чем предлагать услугу.