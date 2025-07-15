Госдума одобрила увеличение штрафа за навязывание допуслуг до 1 млн рублей

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении проект об увеличении до 1 млн рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. В случае принятия соответствующей инициативы штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до одного миллиона рублей — для юридических.

Сейчас эти штрафы варьируются от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц, и от 20 до 40 тысяч рублей для юрлиц. В пояснительной записке сказано, что нынешние санкции не являются эффективными, так как прибыль от реализации навязанных услуг существенно превышает установленные штрафы. В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который введет единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, за четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, и только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило 6 млрд.