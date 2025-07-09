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09 июля 2025 в 15:18

В России введут единые правила для маркетплейсов

ГД приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который введет единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, за четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, и только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило 6 млрд.

В число ключевых мер, предлагаемых правительством, вошли обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации, упрощенный возврат некачественной продукции и запрет на манипуляции с пользовательской выдачей. Также к продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары.

Помимо всего прочего, законопроект устанавливает порядок применения скидок — только с согласия продавца, причем платформа обязательно должна его об этом уведомить. Кроме того, маркетплейсы получат возможность софинансировать социальные и пенсионные продукты для исполнителей. В случае принятия новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в стране на маркетплейсах будут внедрять систему «российская полка», благодаря чему малый индустриальный бизнес получит стимул. По его словам, важно, чтобы и маркетплейсы, и крупные сети, и малые торговые объекты наращивали долю продаж отечественных товаров.

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маркетплейсы
товары
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