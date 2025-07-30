Российских спортсменов, выступающих и побеждающих на международных соревнованиях под нейтральным флагом, не стоит чествовать, так как это можно расценивать как победу над Россией, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов. Он сказал, что атлеты, полностью прогнувшись под западный диктат, а также выбрав «западную дудку», пытаются выдать позор за достижение.

Нас призывают восхищаться успехами пловцов, фехтовальщиков на недавнем чемпионате мира в Тбилиси. Лично я не вижу поводов для восторга и не считаю «нейтралов» представителями России. Они никого не представляют, кроме самих себя любимых. <...> Каждый успех такого «нейтрала» — это победа над Россией, это повод для Запада считать, что они заставили русских плясать под свою дудку, — сказал Миронов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) столкнулся с ухудшением финансовых показателей в 2024 году, что частично связано с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. Согласно годовому отчету организации, несмотря на общий профицит бюджета в 25,1 млн швейцарских франков (примерно 2,6 млрд рублей), операционные убытки значительно увеличились.