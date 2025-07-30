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30 июля 2025 в 09:59

ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов

ISU сообщил об убытках в 2024 году после отстранения российских фигуристов

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отстранение спортсменов из России от международных соревнований плохо повлияло на бюджет Международного союза конькобежцев (ISU), следует из финансового отчета организации за прошлый год. По итогам 2024 года в бюджете ISU зафиксирован профицит в 25,1 млн швейцарских франков (почти 2,6 млрд рублей), операционные убытки выросли за год на 5,9 млн франков (603 млн рублей) и составили 8,5 млн (869 млн рублей).

Конфликт на Украине продолжает оказывать негативное влияние на ISU, поскольку важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов, — говорится в документе.

Также из-за отсутствия российских спортсменов продолжают падать доходы ISU от коммерческой деятельности. В отчете отметили, что одной из причин роста расходов стали юристы по делу фигуристки из России Камилы Валиевой.

ISU с 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В декабре 2024 года союз объявил, что спортсмены из России смогут в нейтральном статусе участвовать в квалификационных олимпийских турнирах. Они получат по одной квоте в каждом виде.

В мае текущего года стало известно, что руководство ISU одобрило не все заявки фигуристов из России на участие в отборочных турах Олимпийских игр в нейтральном статусе. Трудности с этим возникли у тех спортсменов, которые должны выступать с танцевальными программами на льду. Квалификационные выступления должны пройти в Пекине в период с 17 по 21 сентября. В турнире смогут принять участие по одному спортсмену или по одной паре в каждой из дисциплин.

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