ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов ISU сообщил об убытках в 2024 году после отстранения российских фигуристов

Отстранение спортсменов из России от международных соревнований плохо повлияло на бюджет Международного союза конькобежцев (ISU), следует из финансового отчета организации за прошлый год. По итогам 2024 года в бюджете ISU зафиксирован профицит в 25,1 млн швейцарских франков (почти 2,6 млрд рублей), операционные убытки выросли за год на 5,9 млн франков (603 млн рублей) и составили 8,5 млн (869 млн рублей).

Конфликт на Украине продолжает оказывать негативное влияние на ISU, поскольку важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов, — говорится в документе.

Также из-за отсутствия российских спортсменов продолжают падать доходы ISU от коммерческой деятельности. В отчете отметили, что одной из причин роста расходов стали юристы по делу фигуристки из России Камилы Валиевой.

ISU с 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В декабре 2024 года союз объявил, что спортсмены из России смогут в нейтральном статусе участвовать в квалификационных олимпийских турнирах. Они получат по одной квоте в каждом виде.

В мае текущего года стало известно, что руководство ISU одобрило не все заявки фигуристов из России на участие в отборочных турах Олимпийских игр в нейтральном статусе. Трудности с этим возникли у тех спортсменов, которые должны выступать с танцевальными программами на льду. Квалификационные выступления должны пройти в Пекине в период с 17 по 21 сентября. В турнире смогут принять участие по одному спортсмену или по одной паре в каждой из дисциплин.