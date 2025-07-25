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25 июля 2025 в 14:05

«Рассадник шмурдяка»: в ГД раскритиковали опасные товары на маркетплейсах

Милонов заявил, что категорически против продажи товаров 18+ на маркетплейсах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары с возрастными ограничениями нельзя продавать на маркетплейсах, поскольку они могут попасть в руки несовершеннолетних, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, реализация таких товаров должна осуществляться только в оффлайн-режиме.

Я категорически против продажи опасных товаров на маркетплейсах, потому что маркетплейсы, как мы видим, совершенно не гарантируют безопасность этих продаж. Заказывать смогут подростки, выходя под взрослыми учетными записями. Продажа такого вида товара в оффлайн-режиме подразумевает ответственность продавца, который видит покупателя. Он обязан проверить его документы, если он кажется моложе 18 лет, тем самым возникает прямая зона ответственности, — пояснил Милонов.

Он подчеркнул, что подобные продажи, в том числе пиротехники, выводятся из-под государственного контроля, что создает угрозу для потребителей. Он также выразил опасения, что площадки будут уклоняться от ответственности, перекладывая ее на ненадежных продавцов.

Маркетплейсы позволят вывести продажи товаров 18+ из-под государственного контроля. И поскольку мы знаем, что маркетплейсы совершенно не гарантируют качество товара, то я предвижу, что так же, как и с продуктами питания маркетплейсы превратятся в рассадники третьесортного шмурдяка. Если говорить про пиротехнику и товары 18+, то будет непонятно, кто и как будет этим заниматься, потому что сами маркетплейсы, естественно, в случае чего будут уходить от ответственности и говорить, что они всего лишь витрина, а продавец неизвестный фейковый ИП, — резюмировал Милонов.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует провести эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями в интернете с применением биометрии. Согласно документу, подписанному вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, проект должны подготовить Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития и ряд других ведомств.

Виталий Милонов
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