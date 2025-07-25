Товары для взрослых на маркетплейсах хотят продавать по биометрии

Товары для взрослых на маркетплейсах хотят продавать по биометрии В России запустят проект по продаже товаров 18+ на маркетплейсах по биометрии

Правительство России планирует провести эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями в интернете с применением биометрии, сообщают «Ведомости». Согласно документу, подписанному вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, проект должны подготовить Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития и ряд других ведомств.

Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста, — отметил представитель аппарата Григоренко.

По его словам, данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям, а подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы.

Ранее сообщалось, что потребители возвращают от 15% до 45% заказанных онлайн обуви, одежды и аксессуаров. Для приобретенной через приложения или сайты брендов фешен-продукции доля возвратов составляет 15–25%. Этот показатель у специализированных площадок может достигать 35%. У маркетплейсов, в том числе у Wildberries и Ozon, вероятность возврата составляет 30–45%.

До этого в России предложили запретить открывать пункты выдачи заказов маркетплейсов в жилых домах. Сенатор Олег Голов обратил внимание, что жильцы домов часто жалуются на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, связанные с деятельностью таких объектов.