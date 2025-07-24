Раскрыт гигантский масштаб возвратов купленных в интернете одежды и обуви Shift: россияне возвращают до 45% купленных в интернете одежды и обуви

Потребители возвращают от 15% до 45% заказанных онлайн обуви, одежды и аксессуаров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство по развитию бизнеса Shift. Разброс специалисты объясняют разницей в показателях по каналам продаж.

Для приобретенной через D2C-каналы (приложения или сайты брендов) фешен-продукции доля возвратов составляет 15–25%. Этот показатель у специализированных площадок может достигать 35%. У маркетплейсов, в том числе у Wildberries и Ozon, вероятность возврата составляет 30–45%.

До половины фешен-продукции на маркетплейсах возвращается из-за ошибочности размеров. Также частой причиной бывает несоответствие товара ожиданиям, на третьем месте — дефекты. Импульсивные покупки оказались самой редкой причиной возврата.

Росту возврата товаров на маркетплейсах способствует применение скидочных акций, отметил президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. В фешен-сегменте на маркетплейсах присутствуют продавцы, доля выкупа у которых составляет всего 10%. У них выкупается лишь одна вещь из 10 заказанных.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что маркетплейсы необходимо обязать внедрить функцию самозапрета на покупки. Соответствующий запрос он направил в Минэкономразвития. Также в нем предлагается задать ежемесячный лимит трат для покупателей.