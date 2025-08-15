Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:21

Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА на территории России

Силы ПВО сбили 14 беспилотников в Белгородской области, Крыму и над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 11:00 мск сбили 14 украинских беспилотников на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, семь дронов было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над Крымом, один — над акваторией Черного моря.

С 8:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ в российских регионах за ночь. В частности, дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 15 августа подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников над территорией региона. По его словам, воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.

ПВО
ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
дроны
атаки
удары
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.