Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА на территории России Силы ПВО сбили 14 беспилотников в Белгородской области, Крыму и над Черным морем

Силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 11:00 мск сбили 14 украинских беспилотников на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, семь дронов было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над Крымом, один — над акваторией Черного моря.

С 8:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ в российских регионах за ночь. В частности, дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 15 августа подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников над территорией региона. По его словам, воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.