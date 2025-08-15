Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 07:15

Более 50 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за ночь

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ в российских регионах за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 15 августа подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников над территорией региона. По его словам, воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.

До этого сообщалось, что в воздушном пространстве Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ПВО
