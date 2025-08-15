Силы ПВО сработали над Воронежем Губернатор Гусев: дежурные средства ПВО сбили беспилотник в небе над Воронежем

В воздушном пространстве Воронежской области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Угроза непосредственного удара в Воронеже сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется, — подчеркнул глава области.

В настоящее время специалисты анализируют обстоятельства происшествия. Местным жителям рекомендовано сохранять бдительность и оперативно реагировать на сигналы гражданской обороны.

Ситуация в регионе остается напряженной в связи с сохраняющейся угрозой новых атак с воздуха. Власти продолжают мониторить воздушное пространство для своевременного реагирования на потенциальные угрозы.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что работа была совершена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени, большинство воздушных целей нейтрализовано над приграничными регионами страны.