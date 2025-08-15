Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 01:59

Силы ПВО сработали над Воронежем

Губернатор Гусев: дежурные средства ПВО сбили беспилотник в небе над Воронежем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В воздушном пространстве Воронежской области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Угроза непосредственного удара в Воронеже сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется, — подчеркнул глава области.

В настоящее время специалисты анализируют обстоятельства происшествия. Местным жителям рекомендовано сохранять бдительность и оперативно реагировать на сигналы гражданской обороны.

Ситуация в регионе остается напряженной в связи с сохраняющейся угрозой новых атак с воздуха. Власти продолжают мониторить воздушное пространство для своевременного реагирования на потенциальные угрозы.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что работа была совершена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени, большинство воздушных целей нейтрализовано над приграничными регионами страны.

Минобороны РФ
Воронежская область
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ограничения на полеты введены в двух российских аэропортах
Украинские войска более 40 раз за сутки покушались на ДНР
Офис правящей партии Сербии подвергся нападению протестующих
SHOT: беспилотник атаковал жилой дом в Курске
Силы ПВО сработали над Воронежем
США имеют данные о месте содержания живых заложников в Газе
Самолет на Тайване чудом избежал крушения
Актриса Снигирь присмотрела себе новый имидж
Украина приняла решение о принудительной эвакуации еще в пяти селах
Названы три сценария провокаций Киева перед саммитом на Аляске
Россиянам предложили отказаться от иллюзий о саммите на Аляске
Борьба с раком, «вечные прятки», тревожность: как живут родные Виктора Цоя
«Дольше века»: из-за смены поясов рабочий день Путина продлится двое суток
15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы
В Госдуме назвали число преступлений, совершенных через WhatsApp и Telegram
Зеленский попытался скрыть предложение со стороны США
«Он ужасен»: в США раскритиковали главу офиса Зеленского Ермака
Британский политик попытался вразумить официальный Лондон
Израиль утвердил пять принципов победы в секторе Газа
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.