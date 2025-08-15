Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 06:03

Российские силы отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

ВС РФ отразили атаку дронов на три города и четыре района Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 15 августа подразделения противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников над территорией Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Специалисты экстренных служб оперативно ликвидировали все последствия атаки.

Произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены, — уточнил врио главы области.

В настоящее время на месте работают оперативные группы, которые проводят осмотр территорий и фиксируют возможные повреждения. Власти региона держат ситуацию на контроле и обещают оперативно информировать население о новых данных.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Ростовская область
ПВО
БПЛА
Юрий Слюсарь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ деморализованы из-за успехов российских сил
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Три медведя приблизились к палаткам на Камчатке
Мирошник назвал причину отсутствия Зеленского на саммите в Анкоридже
Кнайсль сообщила, как в ЕС отнеслись к недопуску на саммит Россия-США
Юрист предупредил россиян о ресторанных мошенниках
Минздрав уточнил состояние пострадавших при падении на ТЭЦ-2
В США предсказали, как Россия укрепит свои позиции на саммите на Аляске
Российские силы отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
Названы главные правила цифрового детокса
Ушла от нас навсегда: что стало с русской Мерил Стрип, актрисой Васильевой
С известного российского блогера начали принудительно взыскивать штраф
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Очевидцы сообщили о взрывах на НПЗ в Сызрани после атаки дронов ВСУ
Юрист ответил, можно ли лишиться рабочего места во время декрета
«Подпись будет ничтожной»: Зеленского назвали неприемлемым для соглашений
Слоеные язычки — самый простой и быстрый рецепт к чаю
У Крымского моста образовалась гигантская пробка
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.