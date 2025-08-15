Российские силы отразили атаку БПЛА на Ростовскую область ВС РФ отразили атаку дронов на три города и четыре района Ростовской области

В ночь на 15 августа подразделения противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников над территорией Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Специалисты экстренных служб оперативно ликвидировали все последствия атаки.

Произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены, — уточнил врио главы области.

В настоящее время на месте работают оперативные группы, которые проводят осмотр территорий и фиксируют возможные повреждения. Власти региона держат ситуацию на контроле и обещают оперативно информировать население о новых данных.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.