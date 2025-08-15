Сеть популярных ресторанов быстрого питания сменила название

Сеть ресторанов быстрого питания Subway устроила глобальный ребрендинг и сменила название на Subjoy, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Изменения коснутся 140 заведений по всей стране.

Рестораны быстрого обслуживания Subway объявили о глобальном ребрендинге. У бренда поменяется позиционирование, название, логотип и визуальная идентичность. Рестораны, ранее работавшие под управлением ООО «Сабвэй раша сервис компани», меняют название и продолжат работу под новым брендом Subjoy, — сообщили агентству.

В компании отметили, что обновление айдентики в заведениях планируется завершить в течение ближайшего месяца, смену вывесок в 100 ресторанах — до 30 сентября. По словам представителей сети, все остальное должно смениться до конца 2025 года.

