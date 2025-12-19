Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 04:41

Стало известно об изменении названий ряда профессий в России

Говырин: в РФ с 2026 года изменится название ряда профессий для льгот работников

Трудовая книжка и вкладыш в трудовую книжку Трудовая книжка и вкладыш в трудовую книжку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 2026 года в России вступит в силу обновленный классификатор профессий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). Это не просто смена названий, а важное изменение, от которого напрямую будут зависеть права работников на льготную пенсию, доплаты и отпуска, уточнил он.

Основанием для всех трудовых гарантий станет точное соответствие записи в договоре официальным формулировкам нового классификатора. Если должность указана произвольно, у сотрудника могут возникнуть проблемы при оформлении пенсии или получении положенных компенсаций.

Имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе, — отметил депутат.

Эксперты советуют заранее сверить свои должностные инструкции с новым перечнем. Это позволит избежать в будущем спорных ситуаций с работодателем и государственными органами.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года определенные категории пенсионеров получат повышение своих выплат. Право на увеличение пенсии будет у граждан, достигших 80-летнего возраста в декабре 2025 года, а также у тех, кому в этом периоде была установлена инвалидность I группы.

пенсии
льготы
названия
профессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему при отправке резюме важно писать сопроводительное письмо
Психолог объяснила, как пережить смерть близкого человека
Житель Камчатки получил наказание за призывы в интернете
К чему снится менструальная кровь: раскрываем тайны женских снов
Стало известно, к каким последствиям приводит недостаток утреннего света
SHOT: громкие взрывы раздались в российском городе
Стало известно об изменении названий ряда профессий в России
Россиянам пригрозили штрафами за опасный запуск фейерверков
Сразу четыре российских аэропорта прекратили работу
Названа менее травмоопасная альтернатива становой тяге
Трамп подписал проект об оборонном бюджете США
Лучше в тюрьму, чем в могилу: как Украину превращают в страну уголовников
Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды
«Приходится терпеть»: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом
Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года
Стало известно, у кого вырастут пенсии с 1 января
Генсек ОДКБ указал на расширение глобальной борьбы за новый ресурс
Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом
Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.