Стало известно об изменении названий ряда профессий в России Говырин: в РФ с 2026 года изменится название ряда профессий для льгот работников

С 2026 года в России вступит в силу обновленный классификатор профессий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). Это не просто смена названий, а важное изменение, от которого напрямую будут зависеть права работников на льготную пенсию, доплаты и отпуска, уточнил он.

Основанием для всех трудовых гарантий станет точное соответствие записи в договоре официальным формулировкам нового классификатора. Если должность указана произвольно, у сотрудника могут возникнуть проблемы при оформлении пенсии или получении положенных компенсаций.

Имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе, — отметил депутат.

Эксперты советуют заранее сверить свои должностные инструкции с новым перечнем. Это позволит избежать в будущем спорных ситуаций с работодателем и государственными органами.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года определенные категории пенсионеров получат повышение своих выплат. Право на увеличение пенсии будет у граждан, достигших 80-летнего возраста в декабре 2025 года, а также у тех, кому в этом периоде была установлена инвалидность I группы.