У ювелирного холдинга Sokolov сменился владелец

Бенефициар и сын основателя одного из крупнейших российских ювелирных холдингов Sokolov Артем Соколов продал бизнес частному инвестору Антону Паку, передает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Известно, что новый владелец специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимостью и потребительским сектором.

Сделка затронула все юридические лица и товарные знаки Sokolov. По информации издания, выбор пал на Пака из-за его хорошей репутации.

Он заинтересован в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту, — рассказал источник.

