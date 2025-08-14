Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 11:43

У ювелирного холдинга Sokolov сменился владелец

Владелец Sokolov продал компанию частному инвестору Антону Паку

Ювелирный салон Sokolov Ювелирный салон Sokolov Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Бенефициар и сын основателя одного из крупнейших российских ювелирных холдингов Sokolov Артем Соколов продал бизнес частному инвестору Антону Паку, передает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Известно, что новый владелец специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимостью и потребительским сектором.

Сделка затронула все юридические лица и товарные знаки Sokolov. По информации издания, выбор пал на Пака из-за его хорошей репутации.

Он заинтересован в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что американская компания Perplexity, работающая в сфере искусственного интеллекта, неожиданно предложила купить браузер Chrome у Alphabet за $34,5 млрд (2 трлн рублей). При этом рыночная стоимость самого стартапа составляет $18 млрд (1,4 трлн рублей), тогда как Chrome оценивается в $20–50 млрд (1,5–3,9 трлн рублей). Финансирование оферты поддержали несколько инвесторов, включая крупные венчурные фонды. Аналитики считают сделку маловероятной, но не исключают изменений на фоне антимонопольного расследования против Alphabet.

