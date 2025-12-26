Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве

Массовую ликвидацию ресторанов в столице России спровоцировал стремительный рост спроса на готовую еду, достигший астрономических объемов, заявил NEWS.ru омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. По его словам, сегмент заведений общественного питания, ориентированный на повседневное посещение, теряет клиентов, переходящих на новый формат обслуживания.

Почему рестораны в Москве массово закрываются? Основная причина — это рост рынка готовой еды. В ресторане посетители делятся на два типа: событийники — это те, кто пришел по важному поводу, и люди, которые идут просто поесть. С каждым годом число людей, которые приходят просто перекусить, росло. Они либо шли сами, либо заказывали из ресторана. Но в последнее время появился новый формат — это рынок готовой еды. В 2024 году он достиг астрономической цифры в 1 трлн рублей. В 2025-м он может составить 1,5 трлн рублей, а уже к 2030 году — 4,5 трлн рублей, — пояснил Миронов.

По его словам, такая тенденция создает катастрофически сложные условия для классического ресторанного бизнеса, который теперь выживает в основном за счет мероприятий и праздников. Он добавил, что ключевой проблемой также является неравенство регуляторных требований между ресторанами и производителями готовой еды, работающими по более мягким санитарным нормам.

Нельзя сказать, что готовая еда заменила рестораны. Но ресторанный бизнес сохраняется только благодаря именинникам, свиданиям и праздникам, а для функционирования этого катастрофически мало. Основная проблема упадка также заключается в неравных конкурентных условиях с рынком готовой еды. Ресторан работает по своему достаточно жесткому санитарному режиму, кейтеринг работает по санпину торговли. Если ресторан поставил столики, обслуживает людей, он должен следовать совершенно другим правилам внутри кухни. Решением этой проблемы может стать исправление правовой коллизии. Нормы должны быть едины для всех, — резюмировал Миронов.

Ранее руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович заявил, что рестораны среднего класса и выше должны давать скидку именинникам в размере 20%. По его словам, данная инициатива направлена на повышение доступности заведений общепита для обычных граждан в праздничные дни.