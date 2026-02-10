Нейропсихолог объяснила, как избавить детей от игровой зависимости

Живое общение с родителями позволит детям отвлечься от гаджетов и игр, заявила NEWS.ru поведенческий терапевт, нейропсихолог Елена Калашникова. По ее словам, совместное времяпрепровождение с ребенком делает виртуальный мир менее значимым.

Ребенок погружается в игры, потому что они проще, веселее и комфортнее текущей реальности, где ему, возможно, сложно, тревожно и одиноко. Поэтому первое, что нужно сделать родителям, — попытаться задуматься, глубже взглянуть и проанализировать причины. Как при любой зависимости, работа должна начинаться с восстановления баланса. И прежде чем пытаться убрать игры, важно вернуть в жизнь ребенка то, что конкурирует с ними по эмоциональной насыщенности: теплое живое общение, комфортный телесный контакт, живые игры, ощущение успешности и самостоятельности, — поделилась Калашникова.

Она подчеркнула, что увлечение играми может указывать на то, что в реальной жизни ребенок испытывает недостаток чувства достижения и признания. По словам психолога, это может быть связано с высокими ожиданиями, недостатком независимости, ощущением постоянной оценки или нехваткой искреннего интереса и внимания со стороны взрослых.

Конечно, важны правила и границы, но они должны быть простые и понятные, чтобы ребенок мог чувствовать себя успешным, соблюдая их, а не постоянно сталкивался с наказаниями. Очень важна предсказуемая среда и рутина. Еще один важный момент, о котором невозможно не вспомнить, — это, конечно же, пример взрослых. Когда родители сами проводят слишком много времени в телефоне или за компьютером, детям запреты и требования отказаться от гаджетов могут казаться несправедливыми, — резюмировала Калашникова.

