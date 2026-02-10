Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 09:25

Беспилотник Supercam S350 прозвали «ночным кошмаром» ВСУ

Российский Supercam S350 представили на выставке в Эр-Рияде

Supercam S350 Supercam S350 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский беспилотник Supercam S350 назвали кошмаром украинской армии, рассказал ТАСС официальный представитель ГК «Беспилотные системы». По его словам, дрон демонстрирует высокие результаты в боевых условиях, постоянно совершенствуется, а отзывы его операторов и противников лишь подтверждают его мощь. В настоящее время БПЛА представлен на выставке в Эр-Рияде.

О российском беспилотнике Supercam S350 очень много пишут в иностранной прессе, в частности, в украинской. Они называют аппарат «ночным кошмаром украинской армии». Со стороны противника чувствуется определенное уважение. Раз боятся, значит, уважают, — сказал он.

До этого появилась информация, что производители американских танков Abrams активно внедряют в конструкцию российские наработки по защите и снижению заметности. Также, по словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, США также изучают возможность снижения массы своих боевых машин для придания динамичности на поле боя и в будущем могут заимствовать у России и другие решения.

БПЛА
техника
ВСУ
СВО
