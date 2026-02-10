Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 09:05

Россия и США могут заключить торговое соглашение на $2 трлн

Объем потенциального торгового соглашения между Россией и США может достичь $2 трлн, считает член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. На торжественном приеме в посольстве России в США по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого в РФ 10 февраля, она добавила, что сделка выгодна для всех сторон, передает ТАСС.

$2 трлн. Потенциально, потенциально, — сказала она.

Тем временем страны Евросоюза значительно увеличили импорт российской рыбы, несмотря на трудности в межгосударственных отношениях. По словам преподавателя Института международных экономических связей Юлианы Сорокиной, большая часть экспорта идет в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Португалию и Испанию.

До этого аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов выразил мнение, что на фоне отказа Европы от российского газа перспективным рынком для топлива из РФ может оказаться азиатский. По его словам, именно на это направление и стоит рассчитывать Москве. Фролов выразил мнение, что продавать на восток можно не только СПГ, но и трубопроводный газ.

